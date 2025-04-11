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Трамп вимагає, щоб Україна повернула США мільярди за військову допомогу – NYT

19:28, 11 квітня 2025
США та Україна відновили переговори щодо угоди про видобуток корисних копалин.
Трамп вимагає, щоб Україна повернула США мільярди за військову допомогу – NYT
Фото: NYT
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Сполучені Штати Америки та Україна відновили переговори щодо угоди про видобуток природних ресурсів, яка може дати США значну частку в українських корисних копалинах. Оновлений проєкт угоди повертається до вимоги Дональда Трампа, щоб Україна повернула мільярди доларів, отримані як військову та фінансову допомогу після початку російського вторгнення. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з новою пропозицією, половину доходів від видобутку природних ресурсів Україна повинна перераховувати в інвестиційний фонд, контрольований США. Вашингтон отримає весь прибуток цього фонду до того часу, поки Україна не поверне всю суму допомоги плюс 4% річних.

Переговори, що тривають уже кілька місяців, продовжуються в технічному форматі, і, за інформацією з Києва, не передбачають участі високопосадовців. Під час цих обговорень США, окрім отримання частини доходів від українських природних ресурсів, також зможуть блокувати продаж цих ресурсів третім країнам і мати пріоритет при нових інвестиціях.

Як пише видання, в проєкті не згадується про гарантії безпеки для України, хоча Володимир Зеленський сподівається, що угода сприятиме зміцненню оборонних гарантій.

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США Дональд Трамп фінанси війна

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