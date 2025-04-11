Голосування на виборах через Дію є нереалістичним через технологічні ризики – Руслан Стефанчук

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично», зазначив Руслан Стефанчук.

Фото: vctr.media

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Провести голосування на поствоєнних виборах через застосунок Дія нереалістично. Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Укрінформ.

Він також нагадав, що вибори можливі лише після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Так, щодо того, чи розглядається голосування на виборах через застосунок Дія, то на це питання спікер відповів однозначно: «Я думаю, що це нереалістично».

«На жаль, через те, що сьогодні відбувається в технологічному просторі, зокрема обхід найсучасніших способів захисту за допомогою deep fake, це зараз нереалістично.

Просто ми повинні зрозуміти, що це можна робити тільки тоді, коли на 300% гарантовано, що технологічно це буде достовірно і це сприйматиме суспільство.

Якщо цього не буде, просто матиме місце поле для маніпуляцій, звинувачень один одного.

Тому, мені здається, треба бути відвертим, що це питання не юридичне, це питання технологічне», зауважив Стефанчук.

Він також пояснив, що унікальність теперішньої ситуації, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції. «У нас передбачені чергові або позачергові вибори. Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт», зазначив Руслан Стефанчук. На питання, чи готується такий законопроект, спікер зазначив, що «певні підготовчі дії, звичайно, для написання цього законодавчого акту ми робимо».

«Зокрема ми зустрічалися з головою Центральної виборчої комісії, бо нам треба зрозуміти, що в нас робиться з реєстром виборців.

По-друге, в нас є багато дискутивних питань, які потім ми маємо вирішити. Знову ж таки, це залежить, коли і як завершиться воєнний стан», підкреслив він.

Також Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Автор: Наталя Мамченко

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