Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту Зеленського про скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300

Руслан Стефанчук розповів, що парламент може повернутися до розгляду законопроекту, ініційованого Володимиром Зеленським, стосовно скорочення кількості народних обранців до 300, бо в Україні зменшилася кількість населення.

Фото: Верховна Рада України

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Верховна Рада може повернутися до розгляду законопроекту про скорочення кількості народних депутатів у парламенті з 450 до 300. Про це розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Укрінформ.

Йдеться про законопроект 1017, який у серпні 2019 року вніс до парламенту Президент Володимир Зеленський. Він передбачає внесення змін до статей 76 та 77 Конституції щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради та закріплення пропорційної виборчої системи.

Разом з тим, Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану, тож, вочевидь, йдеться про можливість змін після припинення чи скасування воєнного стану.

Слід підкреслити, що стосовно даного законопроекту після висновку Конституційного Суду Комітет з питань правової політики 14 січня 2021 року ухвалив рекомендацію прийняти його в цілому як закон. Тобто, його підготовка до прийняття фактично була завершена.

Руслан Стефанчук нагадав, що ще 29.08.2019 року Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради зміни до Конституції, де передбачалося скорочення народних депутатів до 300 людей.

«На превеликий жаль, попередній Конституційний Суд, який очолював тодішній його очільник, дав негативний висновок на цей законопроект, чим заблокував його от розгляд у Верховній Раді.

Але я глибоко переконаний, що, безперечно питання зменшення кількості народних депутатів постане в українському суспільстві, і не тому, що хтось когось любить чи не любить. Тому що об'єктивно зменшилась кількість людей в Україні, які будуть представлені в єдиному законодавчому органі.

Коли було 52 млн, це одна розмова, а коли сьогодні людей набагато менше, безперечно, питання представництва в суспільстві повинно бути переглянуте. І я думаю, що якраз цифра 300 – це та цифра, про яку ми можемо говорити, і та цифра яка повинна стати розрахунковою для всіх подальших про процесів», зазначив спікер.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко зазначав, що ініційований Президентом Зеленським законопроект щодо зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300 і запровадження пропорційної виборчої системи «готовий до розгляду у залі засідань Верховної Ради».

«Законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300 абсолютно готовий до голосування. Для його ухвалення потрібно 300 голосів. Цей документ також фактично закріпить пропорційну виборчу систему», – зазначив перший заступник голови парламенту.

Як писала «Судово-юридична газета», Руслан Стефанчук також пояснив, чи готуються зміни до законодавства щодо проведення поствоєнних виборів.

Зокрема, він про унікальність ситуації, яка полагяє у тому, що ті вибори, які будуть в Україні після завершення воєнного стану, не підпадають під жодну кваліфікацію, яка є у Конституції – а у нас передбачені чергові або позачергові вибори. «Це ж так звані «постчергові», тобто поствоєнні вибори, і для їх проведення потрібен буде окремий законодавчий акт» – зазначив Руслан Стефанчук.

Підготовча робота з написання законопроекту, яким має бути врегульований порядок проведення поствоєнних виборів, ведеться. Однак його редакція буде залежати від того, як завершиться воєнний стан.

Автор: Наталя Мамченко

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