Україна отримає рекордні понад €21 мільярд від «Рамштайну»

«Путін говорить про мир, але обстрілює» – союзники відповіли мільярдною підтримкою України.

Фото: Getty Images

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Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України 11 квітня країни-союзники взяли на себе нові зобов’язання щодо надання військової допомоги на суму понад 21 мільярд євро. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Гілі, це — безпрецедентне збільшення військового фінансування для України, що стало результатом сьогоднішніх переговорів.

Велика Британія, зі свого боку, також продовжить підтримку: цього року Лондон виділить £4,5 мільярда на допомогу українським Збройним силам.

Під час виступу Гілі разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом розкритикували поведінку Росії, яка продовжує бойові дії, попри заяви про нібито прагнення до миру.

«Сьогодні рівно місяць, як Росія відкинула мирну угоду президента Трампа. Путін заявив, що хоче миру, але відхилив повне припинення вогню. Путін заявив, що хоче миру, але продовжує тягнути час і затримує переговори. Путін заявив, що хоче миру, але його війська продовжують обстрілювати Україну, як військові, так і цивільні цілі», — заявив Пісторіус.

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