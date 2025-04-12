Хто з числа відповідальних осіб та працівників повинен проходити навчання з питань охорони праці на підприємстві — роз’яснення

Держпраці пояснила, хто з числа відповідальних осіб та працівників повинен проходити навчання з питань охорони праці на підприємстві.
Відповідно до Типового положення, низка працівників підприємства періодично раз на три роки мають проходити навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці у спеціалізованому навчальному закладі:
керівник підприємства,
спеціалісти служби охорони праці,
керівники структурних підрозділів (керівники робіт),
інші посадові особи, які відповідають за охорону праці,
члени комісії з перевірки знань з охорони праці.
Якщо на підприємстві виконуються роботи підвищеної небезпеки або роботи, де є потреба у професійному доборі, то всі працівники, які виконують такі роботи, мають щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань за відповідним нормативно-правовим актом.
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