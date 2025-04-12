Практика судів
  1. В Україні

Хто з числа відповідальних осіб та працівників повинен проходити навчання з питань охорони праці на підприємстві — роз’яснення

07:35, 12 квітня 2025
Низка працівників підприємства періодично раз на три роки мають проходити навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці.
Хто з числа відповідальних осіб та працівників повинен проходити навчання з питань охорони праці на підприємстві — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держпраці пояснила, хто з числа відповідальних осіб та працівників повинен проходити навчання з питань охорони праці на підприємстві.

Відповідно до Типового положення, низка працівників підприємства періодично раз на три роки мають проходити навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці у спеціалізованому навчальному закладі:

керівник підприємства,

спеціалісти служби охорони праці,

керівники структурних підрозділів (керівники робіт),

інші посадові особи, які відповідають за охорону праці,

члени комісії з перевірки знань з охорони праці.

Якщо на підприємстві виконуються роботи підвищеної небезпеки або роботи, де є потреба у професійному доборі, то всі працівники, які виконують такі роботи, мають щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань за відповідним нормативно-правовим актом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скорочення міжнародної підтримки у 2026 році неминуче і першочергове завдання – шукати компенсатори – Данило Гетманцев

Якщо у 2025 році обсяг міжнародної фінансової допомоги може досягти $55 млрд, то у 2026-му партнери можуть виділити лише близько $11 млрд, що вдвічі менше за бюджетні потреби – Данило Гетманцев.

Між Реєстром військовозобов’язаних «Оберіг» та Реєстром боржників потрібно налаштувати взаємодію – звіт парламентської ТСК

Така взаємодія між Реєстром «Оберіг» та Єдиним реєстром боржників, серед іншого, дозволить здійснювати перевірку наявності заборгованості зі сплати аліментів.

Верховній Раді рекомендували прийняти у цілому зміни до закону про страхування власників авто щодо розширення прав УБД та осіб з інвалідністю

Протягом дії воєнного стану та одного року після його закінчення учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни будуть мати право на компенсацію їхніх витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з бюджету.

Верховний Суд скасував рішення судів, які призначили чоловіку покарання з випробуванням за ухилення від мобілізації

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу прокурора, який вважав, що до чоловіка, який має утриманні неповнолітню дитину і матір пенсійного віку, не можна застосувати відбування покарання з випробуванням, бо це демотивує інших мобілізованих.

Екс-начальник ГТУЮ просив увільнити його від обов’язків на час проходження військової служби, але Мін’юст його звільнив — що вирішив Верховний Суд

Мін’юст стверджував, що позивач лише обліковується в списках військової частини, але не перебуває у військовій частині і не виконує військові обов`язки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва