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У наступні 3 доби українці відчують значні зміни погоди – що прогнозують синоптики

23:59, 11 квітня 2025
Яка погода чекає українців на вихідних.
У наступні 3 доби українці відчують значні зміни погоди – що прогнозують синоптики
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У наступні 3 доби в синоптичних процесах над Україною синоптики прогнозують відчутні зміни.

Так, як вказують в Українському гідрометеорологічномуцентрі, 12 квітня ще господарюватиме холодна повітряна маса, на півдні відчуватиметься вплив атмосферних фронтів.

А вже 13-14 квітня формуватиметься поле підвищеного тиску, надходитиме значно тепліше повітря з заходу та південного заходу, яке відчутніше вплине на підвищення денної температури, особливо в понеділок – 14 квітня.

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