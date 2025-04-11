В следующие 3 суток украинцы почувствуют значительные изменения погоды – что прогнозируют синоптики

Какая погода ждет украинцев в выходные.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В следующие 3 суток в синоптических процессах над Украиной синоптики прогнозируют ощутимые изменения.

Так, как указывают в Украинском гидрометеорологическом центре, 12 апреля еще будет доминировать холодная воздушная масса, на юге будет ощущаться влияние атмосферных фронтов.

А уже 13-14 апреля будет сформироваться поле повышенного давления, будет поступать значительно более теплый воздух с запада и юго-запада, что существенно повлияет на повышение дневной температуры, особенно в понедельник – 14 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.