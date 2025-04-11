Руслан Стефанчук объяснил, готовятся ли изменения в законодательство относительно проведения послевоенных выборов

«Уникальность ситуации в том, что те выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают под какую-либо квалификацию, предусмотренную Конституцией — у нас есть только очередные или внеочередные выборы. Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — Руслан Стефанчук.

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Подготовительная работа над законопроектом, который должен урегулировать порядок проведения послевоенных выборов, ведется. Однако его редакция будет зависеть от того, как завершится военное положение. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

Он подчеркнул, что говорить о проведении выборов можно будет только после окончания военного положения. При этом урегулировать порядок проведения первых послевоенных выборов — это задача текущего созыва парламента.

«Я бы очень просил всех смотреть на действующее законодательство, где в Избирательном кодексе и в законе о правовом режиме военного положения четко сказано: «Во время военного положения выборы не проводятся». Все остальное — манипуляции. Периодически политическим партиям нужно «ходить в спортзал», они подкачивают свои «мышцы», вбрасывая ту или иную «дезу». Я убежден, что в Украине будет соблюдено действующее законодательство.

Только после окончания военного положения мы сможем говорить о начале тех или иных выборов», — отметил спикер.

По его словам, очень важно, чтобы эти выборы были, прежде всего, демократическими и признанными миром.

«Мы еще столкнемся со многими вызовами, на которые должны будем ответить. Это и как будут голосовать наши военные, потому что это будет зависеть от того, как завершится военное положение, как будут голосовать наши граждане, находящиеся за пределами страны, как мы пригласим сюда наблюдателей и как будут голосовать переселенцы.

Здесь очень много специфических вопросов, на которые нам нужно будет ответить.

И этот ответ должен быть дан в этом парламенте.

Ведь уникальность текущей ситуации в том, что те выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают ни под одну квалификацию, которая есть у нас в Конституции — у нас предусмотрены очередные или внеочередные выборы. Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — отметил Руслан Стефанчук.

Готовятся ли изменения в избирательное законодательство

На вопрос, готовится ли такой законопроект, спикер отметил, что «определенные подготовительные действия, конечно, для написания этого законодательного акта мы проводим».

«Мы, в частности, встречались с главой Центральной избирательной комиссии, потому что нам нужно понять, что происходит с реестром избирателей.

Во-вторых, у нас есть много дискуссионных вопросов, которые затем мы должны будем решить. Опять же, это зависит от того, когда и как завершится военное положение.

Будут ли это одновременно выборы президента, парламента и местные, или они будут отдельно.

То есть здесь очень много вопросов, на которые сейчас мы не готовы дать ответ. Но мы прорабатываем варианты, плюсы и минусы по каждому вопросу, чтобы принимать решение не с политической целесообразности, а с точки зрения той прагматической реальности, которая будет на момент окончания войны, а она может быть разной», — указал Руслан Стефанчук.

Могут ли выборы проходить одновременно

Относительно вопроса, будут ли разные выборы проходить отдельно или вместе, он отметил, что «мы их просто не сможем математически провести все вместе, потому что, как минимум, президентские могут быть в два тура».

«Понимаете, если будет два тура, то какой-то один из туров можно проводить сразу. И тот, и другой варианты имеют плюсы и минусы. Оба варианта имеют свои риски для проведения.

Приведу пример. Условно говоря, если в Украине будут выборы в один день, в воскресенье, и представим, что целый день, несмотря на отсутствие военного положения, Россия поднимает и сажает «тушки». То есть люди просто не имеют возможности прийти на избирательные участки — и мы должны ответить на этот вопрос.

Чтобы сейчас что-то заявить, я должен быть глубоко убежден в обстоятельствах, которые будут существовать на тот момент. Просто сказать, чтобы где-то получился громкий заголовок, — это неправильно. Я несу ответственность за свои слова, поэтому буду готов только тогда, когда мы будем знать конечную ситуацию. Но мы прорабатываем все варианты, все плюсы и минусы, которые могут быть от того или иного решения, которое будет имплементировано, а затем инкрустировано в этот законодательный акт», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Относительно голосования через «Дію»

На вопрос, рассматривается ли голосование на выборах через приложение «Дія», спикер ответил однозначно: «Я думаю, что это нереалистично».

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично.

Мы должны понимать, что это можно делать только тогда, когда на 300% гарантировано, что технологически это будет достоверно и это будет воспринимать общество.

Если этого не будет, просто появится поле для манипуляций, обвинений друг друга.

Поэтому, мне кажется, нужно быть откровенным: это вопрос не юридический, это вопрос технологический», — отметил Стефанчук.

Относительно сокращения количества народных депутатов

«Хочу напомнить, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду изменения в Конституцию, где предусматривалось сокращение количества народных депутатов до 300 человек.

К сожалению, предыдущий Конституционный Суд, который возглавлял тогдашний его руководитель, дал отрицательное заключение по этому законопроекту, чем заблокировал его рассмотрение в Верховной Раде.

Но я глубоко убежден, что, безусловно, вопрос сокращения количества народных депутатов возникнет в украинском обществе, и не потому, что кто-то кого-то любит или не любит. Потому что объективно уменьшилось количество людей в Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе.

Когда было 52 миллиона — это одна ситуация, а когда сегодня людей намного меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе должен быть пересмотрен. И я думаю, что цифра 300 — это та цифра, о которой мы можем говорить, и та цифра, которая должна стать расчетной для всех дальнейших процессов», — отметил Руслан Стефанчук.

Автор: Наталя Мамченко

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