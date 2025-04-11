Новая почта предупредила о задержках доставки из-за непогоды на юге Украины

Николаевские дороги перекрыты, поэтому Новая почта откладывает доставку до 12 апреля.

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Компания «Новая почта» сообщила о возможных задержках в доставке отправлений в южные регионы Украины из-за сложных погодных условий 11 апреля.

По обновленной информации, по состоянию на 17:00 пятницы доставка отправлений в Одесскую и Николаевскую области переносится на субботу, 12 апреля. Причина - снегопад и гололедица, из-за которых дороги Николаевщины остаются перекрытыми. Их очищает спецтехника.

В компании уточнили, что несмотря на непогоду отправления в Днепропетровскую область уже доставлены.

Еще в первой половине дня «Новая почта» предупредила о задержках в доставке из-за ограничения движения транспорта в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Компания заверила, что работает над восстановлением графика и призвала клиентов отслеживать статус своих посылок на сайте novaposhta.ua или в мобильном приложении.

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