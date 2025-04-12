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Налоговая напомнила, в какие сроки следует подавать декларацию об имущественном положении

07:17, 12 апреля 2025
В зависимости от статуса физического лица и обстоятельств дела законодательством установлены разные предельные сроки подачи декларации об имущественном положении и доходах.
Налоговая напомнила, в какие сроки следует подавать декларацию об имущественном положении
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Налоговая служба объяснила, в какие сроки следует подавать декларацию об имущественном положении.

Отмечается, что в 2025 году последний день подачи декларации для физических лиц – предпринимателей (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения), физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность и граждан – 30 апреля.

То есть до 1 мая года декларацию подают:

– граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию (например, лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от задания имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства (дарения) от лиц, не являющихся лицами первой и второй степени родства и т.п.).

Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей – можно подать заявление в налоговый по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря:

- ФЛП, кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения;

- физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

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декларация налоговая

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