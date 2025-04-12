Податкова нагадала, в які строки слід подавати декларацію про майновий стан

Залежно від статусу фізичної особи та обставин справи законодавством встановлено різні граничні терміни подання декларації про майновий стан і доходи.

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Податкова служба пояснила, в які строки слід подавати декларацію про майновий стан.

Зазначається, що у 2025 році останній день подання декларації для фізичних осіб – підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування), фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність та громадян – 30 квітня.

Тобто до 1 травня року декларацію подають:

– громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад, особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо).

Якщо відсутня довідка від компетентного органу іншої країни про іноземні доходи та податки, сплачені за кордоном – можна подати заяву до податкової за податковою адресою та перенести строк подання декларації до 31 грудня:

ФОПи, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

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