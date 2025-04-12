У Києві обмежать рух транспорту на Берестейському проспекті біля станції метро «Нивки»

Дорожники ремонтуватимуть зливоприймачі та оглядові колодязі.

Ілюстративне зображення: КМДА

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У столиці частково обмежать рух транспорту шляхопроводом на проспекті Берестейському біля станції метро «Нивки» – в напрямку до центру міста. Як вказують у комунальній корпорації «Київавтодор», такі заходити будуть діяти із 9:00 12 квітня до 6:00 14 квітня.

У цей період дорожники ремонтуватимуть зливоприймачі та оглядові колодязі.

Роботи триватимуть у правій крайній смузі руху шляхопроводу.

Учасників дорожнього руху просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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