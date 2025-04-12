На Рівненщині через суд повернули громадам майже 4000 «квадратів» укриттів

Частина захисних споруд використовувалась незаконно.

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На Рівненщині прокуратура домоглася повернення майже 4 000 кв. м укриттів для цивільного захисту. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Так, з початку 2025 року на захист інтересів держави у сфері цивільного захисту органами прокуратури області пред’явлено 14 позовних заяв. З них 10 – про повернення протирадіаційних укриттів площею майже 2000 кв.м, місткістю 2500 осіб та вартістю понад 52 млн грн, 3 – про приведення захисних споруд для 750 осіб у придатний для укриття населення стан та ще 1 - про звільнення протирадіаційного укриття.

Судами частково або повністю задоволено 6 позовів цієї категорії. Серед них 2 – про усунення перешкод власнику у здійсненні права користування комунальним майном шляхом повернення протирадіаційних укриттів, 2 – про приведення захисних споруд у належних стан та ще по 1 – про звільнення укриття, скасування рішення державного реєстратора та повернення захисної споруди у власність держави.

Загалом йдеться про майже 4 000 кв. м укриттів вартістю понад 14,3 млн грн. Усі вони в різний час і з різними порушеннями були передані у приватну власність або надані в оренду. Тепер ці захисні споруди слугуватимуть для безпечного перебування людей під час повітряних тривог та ворожих обстрілів.

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