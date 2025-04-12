В Ровенской области через суд вернули общинам почти 4000 «квадратов» укрытий

Часть защитных сооружений использовалась незаконно.

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В Ровенской области прокуратура добилась возвращения почти 4 000 кв. м укрытий для гражданской защиты. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Так, с начала 2025 года в защиту интересов государства в сфере гражданской защиты органами прокуратуры области предъявлено 14 исковых заявлений. Из них 10 – о возвращении противорадиационных укрытий площадью почти 2000 кв.м, емкостью 2500 человек и стоимостью более 52 млн грн, 3 – о приведении защитных сооружений для 750 человек в пригодное для укрытия населения состояние и еще 1 – об освобождении противорадиационного укрытия.

Судами частично или полностью удовлетворено 6 исков этой категории. Среди них 2 – об устранении препятствий собственнику в осуществлении права пользования коммунальным имуществом путем возвращения противорадиационных укрытий, 2 – о приведении защитных сооружений в надлежащее состояние и еще по 1 – об увольнении укрытия, отмене решения государственного регистратора и возвращении защитного сооружения в собственность государства.

В общей сложности речь идет о почти 4 000 кв. м укрытий стоимостью свыше 14,3 млн. грн. Все они в разное время и с разными нарушениями были переданы в частную собственность или предоставлены в аренду. Теперь эти защитные сооружения будут служить для безопасного пребывания людей во время воздушных тревог и вражеских обстрелов.

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