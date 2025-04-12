В Киеве ограничат движение транспорта на Берестейском проспекте возле станции метро «Нивки»

Дорожники будут ремонтировать ливневки и смотровые колодцы.

Иллюстративное изображение: КГГА

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В столице частично ограничат движение транспорта на эстакаде на проспекте Берестейском возле станции метро «Нивки» — в направлении к центру города. Как указывают в коммунальной корпорации «Киевавтодор», такие мероприятия будут действовать с 9:00 12 апреля до 6:00 14 апреля.

В этот период дорожники будут ремонтировать ливневки и смотровые колодцы. Работы будут проводиться в правой крайней полосе движения эстакады.

Участников дорожного движения просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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