Нова пошта попередила про затримки доставки через негоду на півдні України

Миколаївські дороги перекрито, тому Нова пошта відкладає доставку до 12 квітня.

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Компанія «Нова пошта» повідомила про можливі затримки у доставці відправлень до південних регіонів України через складні погодні умови 11 квітня.

За оновленою інформацією, станом на 17:00 п’ятниці доставка відправлень до Одеської та Миколаївської областей переноситься на суботу, 12 квітня. Причина — снігопад і ожеледиця, через які дороги Миколаївщини залишаються перекритими. Їх очищує спецтехніка.

У компанії уточнили, що попри негоду відправлення до Дніпропетровської області вже доставлені.

Ще в першій половині дня «Нова пошта» попередила про затримки у доставці через обмеження руху транспорту в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Компанія запевнила, що працює над відновленням графіка і закликала клієнтів відстежувати статус своїх посилок на сайті novaposhta.ua або у мобільному застосунку.

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