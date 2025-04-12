Кто из числа ответственных лиц и работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии — разъяснение

Гоструда объяснила, кто из числа ответственных лиц и работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии.
Согласно Типовому положению ряд работников предприятия периодически раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда в специализированном учебном заведении:
Если на предприятии выполняются работы повышенной опасности или работы, где есть потребность в профессиональном отборе, то все работники, выполняющие такие работы, должны ежегодно проходить специальное обучение и проверку знаний по нормативному правовому акту.
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