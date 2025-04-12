Кто из числа ответственных лиц и работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии — разъяснение

Ряд работников предприятия периодически раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда.

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Гоструда объяснила, кто из числа ответственных лиц и работников должен проходить обучение по вопросам охраны труда на предприятии.

Согласно Типовому положению ряд работников предприятия периодически раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по общим вопросам охраны труда в специализированном учебном заведении:

руководитель предприятия,

специалисты службы охраны труда,

руководители структурных подразделений (руководители работ),

другие должностные лица, отвечающие за охрану труда,

члены комиссии по проверке знаний по охране труда.

Если на предприятии выполняются работы повышенной опасности или работы, где есть потребность в профессиональном отборе, то все работники, выполняющие такие работы, должны ежегодно проходить специальное обучение и проверку знаний по нормативному правовому акту.

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