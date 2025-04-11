Украина получит рекордные более €21 миллиарда от «Рамштайн»

«Путин говорит о мире, но обстреливает» - союзники ответили миллиардной поддержкой Украины.

Фото: Getty Images

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Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля страны-союзники взяли на себя новые обязательства по оказанию военной помощи на сумму более 21 миллиарда евро. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Гили, это - беспрецедентное увеличение военного финансирования для Украины, что стало результатом сегодняшних переговоров.

Великобритания, со своей стороны, также продолжит поддержку: в этом году Лондон выделит £4,5 миллиарда на помощь украинским Вооруженным силам.

Во время выступления Гили вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом раскритиковали поведение России, которая продолжает боевые действия, несмотря на заявления о якобы стремлении к миру.

«Сегодня ровно месяц, как Россия отвергла мирное соглашение президента Трампа. Путин заявил, что хочет мира, но отклонил полное прекращение огня. Путин заявил, что хочет мира, но продолжает тянуть время и задерживает переговоры. Путин заявил, что хочет мира, но его войска продолжают обстреливать Украину, как военные, так и гражданские цели», - заявил Писториус.

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