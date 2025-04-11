Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300

Руслан Стефанчук рассказал, что парламент может вернуться к рассмотрению законопроекта, инициированного Владимиром Зеленским, относительно сокращения количества народных избранников до 300, поскольку в Украине уменьшилось количество населения.

Фото: Верховная Рада Украины

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Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта о сокращении количества народных депутатов в парламенте с 450 до 300. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

Речь идет о законопроекте №1017, который в августе 2019 года внес в парламент Президент Владимир Зеленский. Он предусматривает внесение изменений в статьи 76 и 77 Конституции относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы.

Вместе с тем Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения, поэтому, очевидно, речь идет о возможности изменений после прекращения или отмены военного положения.

Следует подчеркнуть, что по этому законопроекту после заключения Конституционного Суда Комитет по вопросам правовой политики 14 января 2021 года принял рекомендацию принять его в целом как закон. То есть, его подготовка к принятию фактически была завершена.

Руслан Стефанчук напомнил, что еще 29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду изменения в Конституцию, где предусматривалось сокращение количества народных депутатов до 300 человек.

«К сожалению, предыдущий Конституционный Суд, который возглавлял тогдашний его руководитель, дал отрицательное заключение по этому законопроекту, чем заблокировал его рассмотрение в Верховной Раде.

Но я глубоко убежден, что вопрос сокращения количества народных депутатов, безусловно, возникнет в украинском обществе, и не потому, что кто-то кого-то любит или не любит. Потому что объективно уменьшилось количество людей в Украине, которые будут представлены в едином законодательном органе.

Когда было 52 миллиона — это одна ситуация, а когда сегодня людей намного меньше, безусловно, вопрос представительства в обществе должен быть пересмотрен. И я думаю, что цифра 300 — это та цифра, о которой мы можем говорить, и та цифра, которая должна стать расчетной для всех дальнейших процессов», — отметил спикер.

Напоминаем, в начале февраля 2022 года первый вице-спикер парламента Александр Корниенко отмечал, что инициированный Президентом Зеленским законопроект о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300 и введении пропорциональной избирательной системы «готов к рассмотрению в зале заседаний Верховной Рады».

«Законопроект о сокращении количества народных депутатов до 300 абсолютно готов к голосованию. Для его принятия нужно 300 голосов. Этот документ также фактически закрепит пропорциональную избирательную систему», — отметил первый заместитель председателя парламента.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Руслан Стефанчук также объяснил, готовятся ли изменения в законодательство относительно проведения послевоенных выборов.

В частности, он отметил уникальность ситуации, которая заключается в том, что выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают под какую-либо квалификацию, предусмотренную Конституцией — у нас есть только очередные или внеочередные выборы. «Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — отметил Руслан Стефанчук.

Подготовительная работа над законопроектом, который должен урегулировать порядок проведения послевоенных выборов, ведется. Однако его редакция будет зависеть от того, как завершится военное положение.

Автор: Наталя Мамченко

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