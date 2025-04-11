Голосование на выборах через «Дію» нереалистично из-за технологических рисков — Руслан Стефанчук

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично», — отметил Руслан Стефанчук.

Фото: vctr.media

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Провести голосование на послевоенных выборах через приложение «Дія» нереалистично. Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Укринформу.

Он также напомнил, что выборы возможны только после прекращения или отмены военного положения в Украине.

На вопрос, рассматривается ли голосование на выборах через приложение «Дія», спикер ответил однозначно: «Я думаю, что это нереалистично».

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично.

Мы должны понимать, что это можно делать только тогда, когда на 300% гарантировано, что технологически это будет достоверно и это будет воспринимать общество.

Если этого не будет, просто появится поле для манипуляций, обвинений друг друга.

Поэтому, мне кажется, нужно быть откровенным: это вопрос не юридический, это вопрос технологический», — отметил Стефанчук.

Он также объяснил, что уникальность текущей ситуации заключается в том, что выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают под какую-либо квалификацию, предусмотренную Конституцией. «У нас есть очередные или внеочередные выборы. Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — отметил Руслан Стефанчук.

На вопрос, готовится ли такой законопроект, спикер отметил, что «определенные подготовительные действия, конечно, для написания этого законодательного акта мы проводим».

«Мы, в частности, встречались с главой Центральной избирательной комиссии, потому что нам нужно понять, что происходит с реестром избирателей.

Во-вторых, у нас есть много дискуссионных вопросов, которые затем мы должны будем решить. Опять же, это зависит от того, когда и как завершится военное положение», — подчеркнул он.

Также Руслан Стефанчук рассказал, что парламент может вернуться к рассмотрению законопроекта, инициированного Владимиром Зеленским, относительно сокращения количества народных избранников до 300, поскольку в Украине уменьшилось количество населения.

Автор: Наталя Мамченко

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