В 2025 году более 312 тысяч абитуриентов сдадут Национальный мультипредметный тест

НМТ-2025: более 312 тысяч участников и тестирование в 33 странах мира.

Фото: mediacenter.org.ua

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В 2025 году более 312 тысяч абитуриентов планируют сдать Национальный мультипредметный тест (НМТ), сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко во время брифинга в Медиацентре Украина.

Содержание и структура тестов останутся подобными предыдущим годам, за исключением заданий по истории Украины. Согласно учебной программе, задания по этому предмету будут охватывать весь курс истории, а не только определенный период, как было раньше. Другие предметы, в частности украинский язык, математика и выборочный предмет, не претерпят значительных изменений.

Тестирование будет проходить по обычной схеме: четыре предмета, а также четырехчасовое тестирование. Между первым и вторым блоками будет 20-минутный перерыв.

Вакуленко отметила, что на НМТ-2025 уже зарегистрировались более 312 тысяч участников, хотя количество созданных кабинетов превышает 320 тысяч, поскольку не все поступающие подали документы.

Зарубежные абитуриенты также имеют возможность принять участие в тестировании. Всего зарегистрировалось около 20 тысяч человек за рубежом. Однако Вакуленко предупредила, что еще рано оценивать реальное количество участников, ведь в прошлом году только 16 тысяч из 20 тысяч зарегистрированных абитуриентов фактически сдали тест.

В общем НМТ можно будет сдать в 33 странах, где будут работать временные экзаменационные пункты. Особенно увеличено количество центров в Польше и Германии, где находится большое количество украинских беженцев.

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