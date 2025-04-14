Если Высшему совету правосудия и ВККС нужны зарплаты или отпуска, то такие инициативы рассматриваются быстро, но когда эти же вопросы касаются судей, то они не решаются годами – Совет судей

В Совете судей Украины обратили внимание на то, что в судебной власти все равны, но есть органы, которые ровнее других.

Источник фото: Совет судей Украины

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Совет судей Украины обратил внимание на не совсем корректное отношение законодательной и исполнительной ветвей власти к решению проблем судебной власти.

В частности, по мнению Совета судей, существует двойственное отношение к потребностям Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей с одной стороны и к проблемам судейского сообщества Украины с другой стороны.

Об этом председатель Совета судей Украины Богдан Монич сообщил 9 апреля во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, на котором обсуждался законопроект № 13114 от 18 марта 2025 года, предусматривающий внесение ряда изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей».

Среди прочего законопроект предлагает установить, что всем членам ВККС предоставляется отпуск продолжительностью 30 рабочих дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Указанное предложение возникло в связи с тем, что члены ВККС находятся в несколько неравном статусе в вопросе количества дней ежегодного отпуска, ведь среди них есть судьи, госслужащие, адвокаты, ученые-правоведы.

В Совете судей принципиально не возражают против законодательного урегулирования указанной проблемы, однако, как отметил Богдан Монич, почему-то выходит так, что фактически каждая инициатива в пользу ВСП или ВККС вызывает достаточно быструю и положительную реакцию.

«Когда речь идет о ВСП или ВККС, то законодательные инициативы вносятся и принимаются достаточно быстро. При этом некоторые другие законодательные инициативы, полезные для действующих судей, почему-то не рассматриваются годами. Прежде всего, речь идет об инициативах, непосредственно касающихся соблюдения прав судей», - рассказал Богдан Монич.

Председатель Совета судей напомнил, что ранее постепенно были приняты изменения в законодательство, которые, в частности, позволили существенно повысить заработную плату членам ВСП и ВККС и «выровнять» их статус, несмотря на предыдущий профессиональный опыт.

«Заработную плату членам ВСП и ВККС существенно повысили, теперь для некоторых членов ВККС хотят увеличить и количество дней отпуска. Это все ясно. Но почему точно так же не происходит для судей? Есть целый ряд вопросов, не решенных годами. Например, еще 30 мая 2024 года Совет судей с целью соблюдения принципа единого статуса судьи обратился к субъектам законодательной инициативы с предложением урегулировать вопрос учета в стаже судьи предыдущего опыта профессиональной деятельности. Однако ничего сделано не было», – рассказал Богдан Монич.

Отметим, что также можно упомянуть судьбу законопроекта № 12244-1 от 10 декабря 2024 года, которым предлагалось установить судьям местных судов, в том числе судов, осуществляющих правосудие в районах, приближенных к боевым действиям, специальные доплаты.

Указанный законопроект, несмотря на достаточно активную рекламную кампанию со стороны представителей законодательной ветви власти, так и не был рассмотрен в сессионном зале, поскольку, как сообщили сами же народные депутаты, для этого «отсутствовала политическая воля».

«Хорошо, что речь идет об улучшении социального положения членов ВККС, но давайте будем последовательны и вспомним о судьях», - добавил Богдан Монич.

Напомним, что с дискуссиями вокруг законопроекта № 13114 можно также ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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