Ушел из жизни судья Одесского апелляционного суда Андрей Дрышлюк

Профессионал, преданный делу Андрей Дрышлюк навсегда останется в памяти.

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Одесский апелляционный суд с прискорбием сообщил, что ушел из жизни судья Одесского апелляционного суда Дрышлюк Андрей Игоревич.

Андрей Игоревич был высококвалифицированным специалистом, честным, принципиальным и порядочным человеком. Его профессионализм, преданность делу и справедливость внесли большой вклад в функционирование и развитие Одесского апелляционного суда.

Коллектив Одесского апелляционного суда с глубокой скорбью выражает соболезнования родным и близким Андрея Игоревича, с болью в сердце разделяем потерю. Светлая память об Андрее Игоревиче навсегда останется в наших сердцах.