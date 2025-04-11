Пішов з життя суддя Одеського апеляційного суду Андрій Дришлюк

Професіонал, відданий справі Андрій Дришлюк назавжди залишиться в пам'яті.

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Одеський апеляційний суд із сумом повідомив, що пішов із життя суддя Одеського апеляційного суду Дришлюк Андрій Ігорович.

Андрій Ігорович був висококваліфікованим фахівцем, чесною, принциповою та порядною людиною. Його професіоналізм, відданість справі та справедливість зробили великий внесок у функціювання і розвиток Одеського апеляційного суду.

Колектив Одеського апеляційного суду з глибоким сумом висловлює співчуття рідним і близьким Андрія Ігоровича, з болем у серці розділяємо втрату. Світла пам'ять про Андрія Ігоровича назавжди залишиться в наших серцях.