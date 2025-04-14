Якщо Вищій раді правосуддя та ВККС потрібні зарплати або відпустки, то такі ініціативи розглядаються швидко, але коли ці ж питання стосуються суддів, то вони не вирішуються роками – РСУ

У Раді суддів України звернули увагу на те, що у судовій владі усі рівні, але є органи, які рівніші за інших.

Джерело фото: Рада суддів України

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Рада суддів України звернула увагу на не зовсім коректне ставлення законодавчої та виконавчої гілок влади до вирішення проблем судової влади.

Зокрема, на думку РСУ, наразі існує подвійне ставлення до потреб Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів з одного боку та до проблем суддівської спільноти України з іншої сторони.

Про це голова Ради суддів України Богдан Моніч повідомив 9 квітня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики, на якому обговорювався законопроект № 13114 від 18 березня 2025 року, який передбачає внесення низки змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Серед іншого, законопроект пропонує визначити, що усім членам ВККС надається відпустка тривалістю 30 робочих днів із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Зазначена пропозиція виникла у зв’язку з тим, що члени ВККС знаходяться у дещо нерівному статусі у питанні кількості днів щорічної відпустки, адже серед них є судді, держслужбовці, адвокати, науковці-правники.

В РСУ принципово не заперечили проти законодавчого врегулювання зазначеної проблеми, однак, як зазначив Богдан Моніч, чомусь трапляється так, що фактично кожна ініціатива на користь ВРП або ВККС викликає достатньо швидку та позитивну реакцію.

«Коли мова йде про ВРП або ВККС, то законодавчі ініціативи вносяться та приймаються достатньо швидко. При цьому деякі інші законодавчі ініціативі, які були б корисні для діючих суддів, чомусь не розглядуються роками. Перш за все, мова йде про ініціативи, які безпосередньо стосуються дотримання прав суддів», - розповів Богдан Моніч.

Голова РСУ нагадав, що раніше поступово були ухвалені зміни до законодавства, які, зокрема, дозволили суттєво підвищити заробітну плату членам ВРП та ВККС та «вирівняти» їх статус незважаючи на різний попередній професійний досвід.

«Заробітну плату членам ВРП та ВККС суттєво підвищили, тепер для деяких членів ВККС хочуть збільшити кількість днів відпустки. Це все зрозуміло. Але чому так само не відбувається для суддів? Є ціла низка питань, які не вирішені роками. Наприклад, ще 30 травня 2024 року Рада суддів з метою дотримання принципу єдиного статусу судді звернулася до суб’єктів законодавчої ініціативи з пропозицією врегулювати питання зарахування до стажу судді попереднього досвіду професійної діяльності. Однак нічого зроблено не було», - розповів Богдан Моніч.

Зазначимо, що можна також згадати долю законопроекту № 12244-1 від 10 грудня 2024 року, яким пропонувалося встановити суддям місцевих судів, зокрема тих судів, які здійснюють правосуддя в районах, наближених до бойових дій, спеціальних доплат. Вказаний законопроект, незважаючи на достатньо активну рекламну кампанію представників законодавчої гілки влади, так і не був розглянутий у сесійний залі, оскільки, як повідомили самі ж народні депутати, для цього була «відсутня політична воля».

«Добре, що мова йде про покращення соціального становища членів ВККС, але давайте будемо послідовними та згадаємо й про суддів», - додав Богдан Моніч.

Нагадаємо, що з дискусіями навколо законопроекту № 13114 можна також ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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