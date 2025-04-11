У 2025 році понад 312 тисяч вступників складуть Національний мультипредметний тест

НМТ-2025: понад 312 тисяч учасників та тестування в 33 країнах світу.

Фото: mediacenter.org.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2025 році понад 312 тисяч вступників планують скласти Національний мультипредметний тест (НМТ), повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Зміст і структура тестів залишаться подібними до попередніх років, за винятком завдань з історії України. Відповідно до навчальної програми, завдання з цього предмету охоплюватимуть увесь курс історії, а не лише певний період, як було раніше. Інші предмети, зокрема українська мова, математика та вибірковий предмет, не зазнають значних змін.

Тестування проходитиме за звичайною схемою: чотири предмети, а також чотиригодинне тестування. Між першим і другим блоками буде 20-хвилинна перерва.

Вакуленко зазначила, що на НМТ-2025 вже зареєструвалися понад 312 тисяч учасників, хоча кількість створених кабінетів перевищує 320 тисяч, оскільки не всі вступники подали документи.

Зарубіжні вступники також мають можливість взяти участь у тестуванні. Всього зареєструвалося близько 20 тисяч осіб за кордоном. Однак Вакуленко попередила, що ще зарано оцінювати реальну кількість учасників, адже минулого року лише 16 тисяч з 20 тисяч зареєстрованих вступників фактично склали тест.

Загалом НМТ можна буде скласти в 33 країнах, де будуть працювати тимчасові екзаменаційні пункти. Особливо збільшена кількість центрів у Польщі та Німеччині, де перебуває велика кількість українських біженців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.