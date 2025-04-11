Практика судов
  1. В мире

Трамп требует, чтобы Украина вернула США миллиарды за военную помощь – NYT

19:28, 11 апреля 2025
США и Украина возобновили переговоры по соглашению о добыче полезных ископаемых.
Трамп требует, чтобы Украина вернула США миллиарды за военную помощь – NYT
Фото: NYT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки и Украина возобновили переговоры по соглашению о добыче природных ресурсов, которое может дать США значительную долю в украинских полезных ископаемых. Обновленный проект соглашения возвращается к требованию Дональда Трампа, чтобы Украина вернула миллиарды долларов, полученные в качестве военной и финансовой помощи после начала российского вторжения. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно новому предложению, половину доходов от добычи природных ресурсов Украина должна перечислять в инвестиционный фонд, контролируемый США. Вашингтон получит всю прибыль этого фонда до тех пор, пока Украина не вернет всю сумму помощи плюс 4% годовых.

Переговоры, продолжающиеся уже несколько месяцев, продолжаются в техническом формате, и, по информации из Киева, не предусматривают участия высокопоставленных чиновников. Во время этих обсуждений США, кроме получения части доходов от украинских природных ресурсов, также смогут блокировать продажу этих ресурсов третьим странам и иметь приоритет при новых инвестициях.

Как пишет издание, в проекте не упоминается о гарантиях безопасности для Украины, хотя Владимир Зеленский надеется, что соглашение будет способствовать укреплению оборонных гарантий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп финансы война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Голосование на выборах через «Дію» нереалистично из-за технологических рисков — Руслан Стефанчук

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично», — отметил Руслан Стефанчук.

Верховная Рада может вернуться к рассмотрению законопроекта Зеленского о сокращении количества народных депутатов с 450 до 300

Руслан Стефанчук рассказал, что парламент может вернуться к рассмотрению законопроекта, инициированного Владимиром Зеленским, относительно сокращения количества народных избранников до 300, поскольку в Украине уменьшилось количество населения.

Руслан Стефанчук объяснил, готовятся ли изменения в законодательство относительно проведения послевоенных выборов

«Уникальность ситуации в том, что те выборы, которые будут в Украине после окончания военного положения, не подпадают под какую-либо квалификацию, предусмотренную Конституцией — у нас есть только очередные или внеочередные выборы. Это так называемые «посточередные», то есть послевоенные выборы, и для их проведения потребуется отдельный законодательный акт», — Руслан Стефанчук.

Депутаты при участии Минобороны обсудили законопроект об ограничении информации в публичных реестрах и пришли к выводу, что ограничение должно касаться всех

Получение полной информации по всем субъектам предлагается оставить в бумажной форме, когда заявитель идентифицируется, и государство знает, кто запрашивает информацию – Игорь Фрис.

Минцифры войдет в состав сектора безопасности и обороны – комитет рекомендовал принять законопроект Кабмина

Минцифры предлагается включить в состав сектора безопасности и обороны, однако Главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что в Минобороны уже работают подразделения, ответственные за внедрение и развитие новейших технологий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду