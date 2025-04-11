Трамп требует, чтобы Украина вернула США миллиарды за военную помощь – NYT

США и Украина возобновили переговоры по соглашению о добыче полезных ископаемых.

Фото: NYT

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Соединенные Штаты Америки и Украина возобновили переговоры по соглашению о добыче природных ресурсов, которое может дать США значительную долю в украинских полезных ископаемых. Обновленный проект соглашения возвращается к требованию Дональда Трампа, чтобы Украина вернула миллиарды долларов, полученные в качестве военной и финансовой помощи после начала российского вторжения. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно новому предложению, половину доходов от добычи природных ресурсов Украина должна перечислять в инвестиционный фонд, контролируемый США. Вашингтон получит всю прибыль этого фонда до тех пор, пока Украина не вернет всю сумму помощи плюс 4% годовых.

Переговоры, продолжающиеся уже несколько месяцев, продолжаются в техническом формате, и, по информации из Киева, не предусматривают участия высокопоставленных чиновников. Во время этих обсуждений США, кроме получения части доходов от украинских природных ресурсов, также смогут блокировать продажу этих ресурсов третьим странам и иметь приоритет при новых инвестициях.

Как пишет издание, в проекте не упоминается о гарантиях безопасности для Украины, хотя Владимир Зеленский надеется, что соглашение будет способствовать укреплению оборонных гарантий.

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