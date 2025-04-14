Кабмін затвердив порядок обігу спеціальних бланків нотаріальних документів у новій редакції

Опубліковано новий Порядок використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання.

Фото: interfax.com.ua

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Кабмін оприлюднив нову редакцію Порядку використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання. Відповідний документ затверджено постановою Кабміну №416 11 квітня.

Постанова набирає чинності з дня, що настає за днем опублікування Міністерством юстиції в Офіційному віснику України повідомлення про початок функціонування програмного забезпечення, що забезпечує роботу Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Міністерству юстиції доручено забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення, необхідного для ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату. А також вжити заходів щодо перенесення інформації з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів із збереженням її цілісності та зв’язків до бази даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів як складової Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів починає функціонувати з дня, що настає за днем опублікування Міністерством юстиції в Офіційному віснику України повідомлення про початок функціонування програмного забезпечення, що забезпечує роботу Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Нижче наводимо новий порядок.

Автор: Наталя Мамченко

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