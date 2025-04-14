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Ціна золота оновила рекорд після ослаблення долара та торговельної політики США

14:26, 14 квітня 2025
Інвестори масово скуповують золото, шукаючи захист від ризиків.
Ціна золота оновила рекорд після ослаблення долара та торговельної політики США
Джерело фото: Getty Images
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Ціна золота злетіла до нового історичного максимуму понад 3 245 доларів за унцію. Про це пише Bloomberg.

Як вказується, ринки відреагували на останні заяви президента США Дональда Трампа щодо мит у торговельній політиці. Водночас ослаблення долара зробило золото вигіднішим для іноземців, оскільки ціна на нього встановлюється у валюті.

Інвестори масово скуповують золото, шукаючи захист від ризиків. Минулого тижня дорогоцінний метал подорожчав більш ніж на 6%, і з початку року — на понад 20%. Причини зростання — ослаблення долара та побоювання глобальної рецесії.

«Золото, схоже, є явним бенефіціаром дебатів, що точаться навколо долара США, і ми стали свідками того, що ціна на золото в режимі абсолютного звіра», – зазначив аналітик Pepperstone Group Кріс Вестон.

Спотовий індекс долара за даними Bloomberg впав на 0,2%, досягнувши мінімуму з жовтня. Срібло подешевшало, а платина та паладій зросли.

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