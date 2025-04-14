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На Житомирщині судили жінку, яка побила доньку через відмову їсти

18:21, 14 квітня 2025
Жінка отримала покарання за нанесення побоїв дитині в стані алкогольного сп’яніння.
На Житомирщині судили жінку, яка побила доньку через відмову їсти
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Малинський районний суд Житомирської області розглянув справу проти жительки Звягеля, яку обвинувачували у нанесенні побоїв дитині в стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Жінка в стані алкогольного сп’яніння за місцем свого проживання нанесла два удари по обличчю своїй малолітній доньці, яка відмовлялася їсти. Внаслідок цього у дитини були зафіксовані тілесні ушкодження у вигляді синців та саден, що за висновком судово-медичної експертизи належать до легкого ступеня тяжкості.

Обвинувачена визнала свою вину у повному обсязі та надала згоду на розгляд справи в порядку спрощеного провадження без проведення судового засідання. Аналогічну згоду надала і законна представниця потерпілої.

Суд врахував наявність обтяжуючих обставин, зокрема вчинення правопорушення щодо малолітньої дитини та у стані алкогольного сп’яніння. Характеристика з місця проживання засвідчила негативні риси особистості обвинуваченої, яка також є позбавленою батьківських прав щодо трьох дітей.

За результатами розгляду, суд визнав особу винною у вчиненні інкримінованого правопорушення та призначив покарання у вигляді 200 годин громадських робіт.

Детальніше з текстом вироку у справі № 283/737/25 можна в ЄДРСР.

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