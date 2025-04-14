США формують перелік умов для країн, які прагнуть уникнути запровадження мит — що обговорюється

Вашингтон готує індивідуальні торговельні вимоги до країн в обмін на звільнення від мит, зосереджуючись на енергетиці, технологіях і стримуванні Китаю.

Фото: The Washington Post

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Сполучені Штати Америки мають намір висунути низку умов країнам, які бажають уникнути мит. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерел, обізнаних із перебігом переговорів, наразі «зберігається значна невизначеність» щодо вимог Вашингтона, однак «починає вимальовуватися чіткіша картина того, як можуть виглядати двосторонні угоди» з країнами, які хочуть уникнути запровадження мит.

Серед вимог: більше закупівель природного газу в американських компаній, зниження мит на експорт зі США, скорочення податків для технологічних гігантів Кремнієвої долини, обіцянки зупинити Китай від використання інших країн для переправлення своїх товарів до США.

Чиновники Білого дому висловлюють оптимізм, що угоди можуть бути досягнуті протягом найближчих тижнів. «Їхня найбільша проблема – брак часу в добі», – сказав Трамп про своїх помічників у середу. «Усі хочуть приїхати й укласти угоду». Проте залишається значна невизначеність щодо того, якими саме будуть ці угоди, частково через нечіткість цілей президента. Двоє співрозмовників зазначили, що навіть деякі радники Трампа приватно визнають брак ясності щодо цілей.

За браком інформації посли, торговельні представники та інші високопосадовці обмінюються дзвінками й повідомленнями, намагаючись поділитися ідеями. Вони обговорюють, кому краще вести переговори – міністру фінансів Скотту Бессенту чи міністру торгівлі Говарду Лутніку, і намагаються зрозуміти, які пропозиції викликають ентузіазм у команди Трампа. Проте прогрес повільний. Високопоставлений дипломат країни-партнера США зазначив, що хоча після призупинення мит адміністрація Трампа виглядає відкритішою до переговорів, Білий дім досі не уточнив, яких саме кроків очікує.

«Індійська команда вважає, що важко знайти чітких співрозмовників. Японці не знають, із ким говорити з американського боку. Багато плутанини», – сказав один поінформований співрозмовник на умовах анонімності.

Та основні контури вимог команди Трампа починають вимальовуватися. Угоди, ймовірно, будуть специфічними для проблем, які американські чиновники бачать у кожній країні.

Серед головних очікуваних вимог – щоб країни, такі як В’єтнам і Мексика, припинили бути транзитними пунктами для китайських компаній і товарів, які уникають американських мит.

Однак, за даними видання, іноземні країни можуть неохоче погоджуватися на такі обмеження. В’єтнам залежить від Китаю приблизно на 40%. Інші азійські країни, з якими США хочуть укласти угоди – Малайзія, Бангладеш, Таїланд – також економічно тісніше пов’язані з Китаєм, ніж зі США.

Двоє поінформованих співрозмовників зазначили, що угоди, ймовірно, включатимуть зобов’язання на користь окремих американських галузей. Наприклад, Японію можуть закликати купувати більше природного газу зі США. Європа має податки й регуляції щодо інтернет-гігантів і обмеження на імпорт яловичини, які можуть стати предметом переговорів. (Оскільки Європа і США вже скасували більшість взаємних мит, торговельні угоди мають стосуватися нетарифних бар’єрів.)

Американські фермери, які постраждали від торговельної війни, також можуть виграти від угод із окремими країнами, якщо Європа послабить обмеження на деякі американські сільськогосподарські товари.

Деякі експерти з торгівлі сумніваються, що угоди, орієнтовані на окремі галузі, повернуть США велич промислового виробництва. Але з коливаннями на ринку облігацій навіть після паузи в митах Трамп може віддати перевагу вужчим угодам, щоб уникнути повернення деструктивних імпортних зборів щодо десятків країн.

Видання додає, що іноземні країни можуть застосувати власні контрзаходи, наприклад, позбуваючись американських держоблігацій.

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