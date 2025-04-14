На Дніпропетровщині чоловік отримав дві повістки, але ухилився від мобілізації — справу розглядав суд

Військовозобов’язаного засудили до 3 років позбавлення волі.

Фото: unian.ua

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На Дніпропетровщині військовозобов’язаний отримав дві повістки, але категорично відмовився від мобілізації, посилаючись на погане здоров’я. Вирок у справі № 188/2149/24 оприлюднив Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Дніпропетровщини у червні 2024 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації.

Згодом йому намагались дати повістку для відправлення до військової частини, проте чоловік відмовився її отримувати та ухилився від призову. У серпні 2024 року жителю Дніпропетровщини вдруге намагались дати повістку, але ситуація повторилась.

На суді чоловік провину визнав частково та заявив, що через «стан здоров’я не може бути мобілізованим».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, призначивши покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

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