У Мін’юсті повідомили про наявність 4 вакантних посад

Міністерство юстиції України повідомило, що шукає фахівців з внутрішнього аудиту.
Серед яких:
- головний спеціаліст відділу аудиту діяльності органів і установ у системі кримінально-виконавчої служби та пробації Управління внутрішнього аудиту;
- головний спеціаліст відділу організації діяльності з внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту;
- головний спеціаліст відділу аудиту діяльності державних підприємств, установ, що належать до сфери управління Мін’юсту Управління внутрішнього аудиту;
- головний спеціаліст відділу аудиту апарату Міністерства юстиції України, міжрегіональних управлінь юстиції, навчальних закладів, що належать до сфери управління Мін’юсту, Управління внутрішнього аудиту.
«Призначення на посаду здійснюється відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» без конкурсного відбору на строк до призначення на цю посаду переможця конкурсу в установленому порядку, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.
Ми чекаємо на резюме кандидатів за адресою електронної пошти: [email protected]», - сказано у повідомленні.
Вимоги до кандидатів:
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