У Тернополі чоловік поскаржився поліції на жінку, яка надіслала йому інтимні фото та просила за це гроші

Чоловік заявив, що жінка на месенджер надіслала фото інтимного змісту й почала за них вимагати гроші.

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У Тернополі до поліції звернувся чоловік із заявою про те, що жінка через канал у месенджері надіслала йому фотографії порнографічного характеру та просить за них гроші.

Про такий випадок повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Як вказують правоохоронці, особу зловмисниці встановили, тепер жінці інкримінують частину 1 статті 301 (розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

«У ході перевірки стало відомо, що підозрювана вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за проституцію, крадіжки та шахрайства. Жінка на месенджер надіслала жителю Теребовлянської громади фотографії порнографічного змісту й почала за них вимагати гроші. Чоловік повідомив про даний факт на спецлінію поліції», - вказали правоохоронці та додали, що наразі триває слідство.

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