На Рівненщині чоловік побив поліцейського, який намагався затримати його сина — що вирішив суд

У суді доведено вину 50-річного чоловіка в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.

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На Рівненщині 3 роки за ґратами проведе батько, який вдарив поліцейського під час затримання сина. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, у суді доведено вину 50-річного чоловіка в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 345 КК України).

Вказується, що у квітні 2022 року у селі Цепцевичі Сарненського району, правоохоронці зупинили автомобіль і встановили, що його водій їхав без документів у стані алкогольного сп’яніння та не був пристебнутий ременем безпеки.

Під час складання адміністративних матеріалів чоловік намагався втекти з місця події. Правоохоронець наздогнав втікача, однак у конфлікт втрутився обвинувачений, батько водія, який двічі вдарив правоохоронця.

Сарненський районний суд визнав обвинуваченого винним в інкримінованому правопорушенні та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та взяв під варту в залі суду.

Своєї вини обвинувачений не визнав. Вирок законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

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