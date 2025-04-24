Китай висунув США умови для початку переговорів щодо мит

У Китаї заявили, що «двері до переговорів відчинені», але вимагають, щоб США першими скасували мита.

Фото: AP

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У четвер, 24 квітня, Китай заявив, що США треба повністю скасувати всі односторонні мита, якщо країна дійсно зацікавлена у торгових переговорах, пише газета Financial Times.

У Пекіні підкреслили, що «наразі не ведеться жодних економічних чи торговельних переговорів між Китаєм та США», попри недавні сигнали пом'якшення позиції з боку Вашингтона.

Представник міністерства торгівлі Китаю Хе Ядун нагадав, що односторонні тарифні заходи були ініційовані США. Якщо США справді хочуть розв'язати цю проблему, вони мають повністю скасувати всі ці мита проти Китаю і шукати вирішення через рівноправний діалог.

У Пекіні наполягають, що саме США повинні зробити перший крок до деескалації, щоб уникнути жорсткого економічного розриву між країнами.

Також у Китаї додали, що «двері до переговорів відчинені», але вимагають, щоб США першими скасували мита.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожують мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

Раніше США підвищили тарифи на китайський імпорт до 145%. У відповідь Китай підвищив мита на всі товари США з 84 до 125% з 12 квітня.

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