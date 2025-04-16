США можуть підняти мита для Китаю до 245%

В заяві Білого дому вказано, що Китаю загрожує тариф у розмірі 245% на імпорт у США в результаті його дій у відповідь.

Джерело фото: REUTERS/Tingshu Wang

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У Білому домі заявили, що Китаю зараз загрожуть мита до 245% на імпорт до Сполучених Штатів.

Як йдеться у заяві, президент США Дональд Трамп наклав 10% мит на всі країни та індивідуально підвищив взаємні мита для країн, з якими США мають найбільший торговий дефіцит, щоб «вирівняти умови гри та захистити національну безпеку Америки».

За даними Білого дому, понад 75 країн уже звернулися до Вашингтона з пропозицією обговорити нові торговельні угоди.

«В результаті індивідуальні вищі тарифи в даний час призупинені на тлі цих обговорень, за винятком Китаю, який вжив заходів у відповідь. Тепер Китаю загрожує тариф у розмірі 245% на імпорт у США в результаті його дій у відповідь»,- йдеться в заяві.

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