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США могут поднять пошлины для Китая до 245%

10:12, 16 апреля 2025
В заявлении Белого дома указано, что Китаю грозит тариф в размере 245% на импорт в США в результате его ответных действий.
США могут поднять пошлины для Китая до 245%
Источник фото: REUTERS/Tingshu Wang
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В Белом доме заявили, что Китаю теперь угрожают пошлины до 245% на импорт в Соединенные Штаты.

Как говорится в заявлении, президент США Дональд Трамп наложил 10% пошлины на все страны и индивидуально повысил взаимные пошлины для стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит, чтобы «выровнять условия игры и защитить национальную безопасность Америки».

По данным Белого дома, более 75 стран уже обратились в Вашингтон с предложением обсудить новые торговые соглашения.

«В результате индивидуальные более высокие тарифы в настоящее время приостановлены на фоне этих обсуждений, за исключением Китая, который принял ответные меры. Теперь Китаю грозит тариф в размере 245% на импорт в США в результате его ответных действий», — говорится в заявлении.

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США Китай

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