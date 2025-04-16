США смягчили свою оценку размера помощи Украине до $100 млрд после переговоров – Bloomberg

По данным собеседников, осведомленных о ходе дел, администрация Трампа уменьшила свою оценку размера помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ.

Источник фото: Kevin Lamarque/REUTERS

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США смягчили свою оценку размера помощи Украине во время переговоров по соглашению о недрах. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от собеседников.

По данным собеседников, осведомленных о ходе дел, администрация Трампа уменьшила свою оценку размера помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения РФ, во время переговоров об экономическом соглашении между двумя странами.

«После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа снизила свою оценку размера помощи, которую США предоставили Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 миллиардов долларов США до примерно 100 миллиардов долларов, сообщили люди. Это приближает помощь к собственной оценке Украины в более чем 90 миллиардов долларов», - пишет Bloomberg.

Правительство Украины отказалось комментировать ситуацию до подписания соглашения. Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запросы о комментариях, но пресс-секретарь американского Минфина заявил, что переговоры на техническом уровне были очень продуктивными. Он добавил, что стороны надеются на быстрое завершение переговоров.

Отвечая на вопрос о статусе переговоров, министр финансов Скотт Бессент сказал, что Украина прислала контрпредложение на выходных, и переговоры все еще продолжаются.

«Мы очень, очень близки», — сказал Бессент Bloomberg.

Ранее на брифинге Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что при заключении соглашения о недрах с США Украина не согласится считать полученную в последние годы американскую помощь долговым обязательствам.

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