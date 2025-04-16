США не будут ослаблять санкции против РФ, пока она не согласится на прекращение огня – Госдеп

США не будут заключать никаких соглашений с РФ и не ослабят санкции, пока она не согласится на прекращение огня.
Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс.
«Все, что я могу сказать, это напомнить о том, что было понятно с самого начала: не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких соглашений до тех пор, пока не прекратится бойня», — отметила она.
Таким образом, она ответила на вопрос относительно последнего раунда переговоров с Россией, а также возможности, что Соединенные Штаты ослаблять санкции против РФ.
«И все же мы продолжаем работать, очевидно, для прекращения огня», - отметила представитель Госдепа.
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