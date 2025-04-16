Практика судов
  1. В мире

В США анонсировали программу «самодепортации» – дают деньги и билет на самолет

09:27, 16 апреля 2025
По словам Трампа, программа будет включать предоставление стипендии и билета на самолет.
В США анонсировали программу «самодепортации» – дают деньги и билет на самолет
Источник фото: EPA
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск программы «самодепортации». Об этом он заявил в интервью Fox Noticias, передает NBC News.

По словам Трампа, программа будет включать предоставление стипендии и билета на самолет. Также президент США отметил, что правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты, «если будут хорошо себя вести».

Издание отмечает, что представители администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны. В частности, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США депортация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранные государства не будут пользоваться судебным иммунитетом в делах, касающихся прав на имущество, находящееся на территории Украины

Также в законе о международном частном праве предлагается убрать норму, регулирующую судебный иммунитет иностранного государства.

Большинство дисциплинарных инспекторов Совета правосудия решили сменить место работы

Сразу 15 дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия решили стать судьями.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Верховная Рада приняла закон о создании нового Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий

Вместо действующего Реестра квалификаций в Украине будет создан новый Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий.

Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду