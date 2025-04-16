В США анонсировали программу «самодепортации» – дают деньги и билет на самолет

По словам Трампа, программа будет включать предоставление стипендии и билета на самолет.

Источник фото: EPA

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Президент США Дональд Трамп анонсировал запуск программы «самодепортации». Об этом он заявил в интервью Fox Noticias, передает NBC News.

По словам Трампа, программа будет включать предоставление стипендии и билета на самолет. Также президент США отметил, что правительство будет работать с иммигрантами, чтобы они могли вернуться в Соединенные Штаты, «если будут хорошо себя вести».

Издание отмечает, что представители администрации Трампа призывают иммигрантов самостоятельно депортироваться из страны. В частности, Министерство внутренней безопасности запустило многомиллионную рекламную кампанию с участием министра ведомства Кристи Ноем.

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