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В американском Далласе в Техасе открыли стрельбу по ученикам в школе

08:50, 16 апреля 2025
По меньшей мере 4 ученика получили ранения в результате стрельбы в средней школе Wilmer-Hutchins в Далласе
В американском Далласе в Техасе открыли стрельбу по ученикам в школе
Источник фото: KDFW
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В американском штате Техас получили ранения четыре ученика школы в результате стрельбы. Как сообщает Fox News, инцидент произошел в городе Даллас. Также в СМИ указывается, что в прошлом году в средней школе уже произошла стрельба, после чего на входе были установлены металлодетекторы и введены другие меры безопасности.

В результате стрельбы один 17-летний ученик был ранен в ногу, двое других получили огнестрельные ранения, а еще один — царапины. Их возраст был от 15 до 18 лет.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы.

Отмечается, что правоохранительные органы уже установили личность нападающего, но еще не задержали его.

В целом, в последние несколько лет правительство Техаса выделило более 3 миллиардов долларов на повышение безопасности школ.

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США школа

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