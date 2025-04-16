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У американському Даласі в Техасі відкрили стрілянину по учнях у школі

08:50, 16 квітня 2025
Щонайменше 4 учні отримали поранення в результаті стрілянини в середній школі Wilmer-Hutchins у Далласі.
У американському Даласі в Техасі відкрили стрілянину по учнях у школі
Джерело фото: KDFW
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В американському штаті Техас зазнали поранень четверо учнів школи унаслідок стрілянини. Як вказує Fox News, інцидент трапився в місті Далас. Окрім того, у ЗМІ вказують, що минулого року у середній школі вже відбулася стрілянина, після якої на вході були встановлені металодетектори й запроваджені інші заходи безпеки.

Внаслідок стрілянини один 17-річний був поранений у ногу, двоє інших учнів отримали вогнепальні поранення й ще один – подряпини. Їх вік був від 15 до 18 років.

Один із постраждалих отримав важкі травми.

Зазначається, що правоохоронці вже встановили особу нападника, але ще не затримали його.

Загалом протягом останніх кількох років уряд Техасу виділив більше 3 млрд доларів на підвищення безпеки шкіл.

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США школа

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