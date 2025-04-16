Трамп відкрив шлях до переїзду за межі Вашингтона для урядових установ

Як вказують у медіа, це рішення є частиною плану Трампа скоротити державні витрати.

Джерело фото: AP

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Президент США Дональд Трамп підписав указ з метою перенесення урядових установ за межі американської столиці, зокрема, щоби забезпечити «ефективну» роботу міністерств та відомств там, де проживають люди.

Текст указу розміщений на офіційній сторінці Білого дому.

«Американський народ розкиданий на площі понад 3,8 мільйона квадратних миль у міських, приміських і сільських районах. Щоб надавати послуги найвищої якості ефективним і економічно ефективним способом, виконавчі департаменти та агентства (агентства) повинні бути там, де є люди»,- зазначається в документі.

Таким чином, указ Трампа скасовує одразу два укази колишніх президентів Джиммі Картера та Білла Клінтона, які заохочували до розміщення державних установ у центральних та ділових районах, а також поблизу історичних об’єктів.

Як вказують у медіа, це рішення є частиною плану Трампа скоротити державні витрати.

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