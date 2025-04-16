На платформу Мрія інтегрують автоматичний генератор тестів на основі ШІ – Мінцифри

Система генеруватиме тести автоматично — з урахуванням теми уроку, підручника, методичних вимог і навіть власних напрацювань учителів.

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Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в освітню платформу «Мрія» інтегрують автоматичний генератор тестів на основі ШІ.

«Ми знаємо, як багато часу вчителі витрачають на створення тестів — у Word, Google-формах, конструкторах, чатах з колегами. Скоро це можна буде зробити в Мрії — у кілька кліків», - вказав він.

Для цього додадуть ШІ-генератор тестів. Як пояснює Федоров, система генеруватиме тести автоматично — з урахуванням теми уроку, підручника, методичних вимог і навіть власних напрацювань учителів.

«І що важливо: ШІ навчається, тож що більше користування, то якісніше працює генерація», - зазначив очільник Мінцифи.

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