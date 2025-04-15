HD Rezka, Filmix, Baskino — в Україні заблокували понад 550 піратських сайтів

В Україні заблокували піратські сайти HD Rezka, Filmix, Baskino, KinogoKinokrad і LimeHD, а загалом під заборону потрапило 550 сайтів.

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В Україні закрили доступ до 550 піратських і проросійських сайтів, серед яких такі платформи, як HD Rezka, Filmix, Baskino, KinogoKinokrad і LimeHD. Про це йдеться у звіті ініціативи «Чисте небо» (ІЧН), повідомляє "Детектор медіа".

Так, у березні 2025 року за ініціативи ІЧН Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення внесла до Переліку медіасервісів держави-агресора 217 доменів. Згідно з останнім оновленням, туди потрапили ще 24 ресурсів.

Загалом до Переліку внесли 577 сайтів, зокрема десятки платформ, як-от Ivi, Okko, Kion, Viju, Premier, Start, more.tv, LimeHD, і сотні піратських ресурсів, включно з дзеркалами HD Rezka, Kinogo, Kinokrad, «ГидОнлайн», Filmix, Baskino тощо.

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