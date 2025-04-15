Практика судів
  1. У світі

США запропонували Ірану передати запаси урану РФ — The Guardian

20:40, 15 квітня 2025
Повідомляється, що Сполучені Штати під час перших непрямих переговорів пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, наприклад РФ.
США запропонували Ірану передати запаси урану РФ — The Guardian
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США запропонували Ірану передати частину його запасів збагаченого урану до іншої країни, зокрема до Росії, в рамках зусиль Вашингтона з обмеження ядерної програми Тегерана та запобігання її використанню для розробки ядерної зброї. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що ця тема порушувалась на непрямих переговорах в Омані 12 квітня між американською та іранською делегаціями, очолюваними спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі відповідно.

Це питання вважають одним з ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, пише The Guardian.

Як зазначається, Іран наполягає на тому, що запаси урану, які були накопичені за останні чотири роки, мають залишатись у країні під наглядом МАГАТЕ.

Нагадаємо, що США та Іран проведуть новий раунд ядерних переговорів 19 квітня в Римі.

Як заявив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф, основними темами переговорів між країнами будуть запровадження обмежень на рівень збагачення урану Тегераном, а також контроль над озброєннями, зокрема ракетами. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США рф Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Дистанційна сплата штрафів ТЦК зі знижками через Резерв+ запрацює лише влітку – Міноборони

Закон підписано, але оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою у Резерв+ можна буде не раніше літа.

Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав, яким пропонується розширити повноваження РНБО – вона зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Келеберда
    Володимир Келеберда
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Анна Кузьменко
    Анна Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Місінкевич
    Андрій Місінкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Світлана Чудних
    Світлана Чудних
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Журавльов
    Олександр Журавльов
    суддя Одеського апеляційного суду