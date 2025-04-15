США запропонували Ірану передати запаси урану РФ — The Guardian

Повідомляється, що Сполучені Штати під час перших непрямих переговорів пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, наприклад РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США запропонували Ірану передати частину його запасів збагаченого урану до іншої країни, зокрема до Росії, в рамках зусиль Вашингтона з обмеження ядерної програми Тегерана та запобігання її використанню для розробки ядерної зброї. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що ця тема порушувалась на непрямих переговорах в Омані 12 квітня між американською та іранською делегаціями, очолюваними спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі відповідно.

Це питання вважають одним з ключових каменів спотикання на шляху до майбутньої угоди, пише The Guardian.

Як зазначається, Іран наполягає на тому, що запаси урану, які були накопичені за останні чотири роки, мають залишатись у країні під наглядом МАГАТЕ.

Нагадаємо, що США та Іран проведуть новий раунд ядерних переговорів 19 квітня в Римі.

Як заявив спеціальний посланець президента США Стівен Віткофф, основними темами переговорів між країнами будуть запровадження обмежень на рівень збагачення урану Тегераном, а також контроль над озброєннями, зокрема ракетами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.