США предложили Ирану передать запасы урана России — The Guardian

Сообщается, что Соединенные Штаты в ходе первых непрямых переговоров предлагали Ирану передать его запасы обогащенного урана третьей стране, например РФ.

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США предложили Ирану передать часть его запасов обогащённого урана в другую страну, например в Россию, в рамках усилий Вашингтона по ограничению ядерной программы Тегерана и предотвращению её использования для разработки ядерного оружия. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался на непрямых переговорах в Омане 12 апреля между американской и иранской делегациями, возглавляемыми специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи соответственно.

Этот вопрос считают одним из ключевых камней преткновения на пути к будущему соглашению, пишет The Guardian.

Как отмечается, Иран настаивает на том, что запасы урана, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране под наблюдением МАГАТЕ.

Напоминаем, что США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров 19 апреля в Риме.

Как заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, основными темами переговоров между странами будут введение ограничений на уровень обогащения урана Тегераном, а также контроль над вооружениями, в том числе ракетами.

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