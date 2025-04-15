США предложили Ирану передать запасы урана России — The Guardian

США предложили Ирану передать часть его запасов обогащённого урана в другую страну, например в Россию, в рамках усилий Вашингтона по ограничению ядерной программы Тегерана и предотвращению её использования для разработки ядерного оружия. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что этот вопрос обсуждался на непрямых переговорах в Омане 12 апреля между американской и иранской делегациями, возглавляемыми специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи соответственно.
Этот вопрос считают одним из ключевых камней преткновения на пути к будущему соглашению, пишет The Guardian.
Как отмечается, Иран настаивает на том, что запасы урана, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране под наблюдением МАГАТЕ.
Напоминаем, что США и Иран проведут новый раунд ядерных переговоров 19 апреля в Риме.
Как заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, основными темами переговоров между странами будут введение ограничений на уровень обогащения урана Тегераном, а также контроль над вооружениями, в том числе ракетами.
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