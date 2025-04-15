HD Rezka, Filmix, Baskino — в Украине заблокировали более 550 пиратских сайтов

В Украине закрыли доступ к 550 пиратским и пророссийским сайтам, среди которых такие платформы, как HD Rezka, Filmix, Baskino, KinogoKinokrad и LimeHD. Об этом говорится в отчете инициативы "Чистое небо", сообщает "Детектор медиа".
Так, в марте 2025 года по инициативе "Чистое небо" Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию внес в Перечень медиасервисов государства-агрессора 217 доменов. Согласно последнему обновлению, туда попали еще 24 ресурса.
Всего в Перечень внесли 577 сайтов, в том числе десятки платформ, таких как Ivi, Okko, Kion, Viju, Premier, Start, more.tv, LimeHD, и сотни пиратских ресурсов, включая HD Rezka, Kinogo, Kinokrad, ГидОнлайн, Filmix, Baskino и другие.
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