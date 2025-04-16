На платформу Мрия интегрируют автоматический генератор тестов на основе ИИ — Минцифры

Система будет генерировать тесты автоматически — с учетом темы урока, учебника, методических требований и даже собственных наработок учителей.

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Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в образовательную платформу «Мрия» интегрируют автоматический генератор тестов на основе ИИ.

«Мы знаем, сколько времени учителя тратят на создание тестов — в Word, Google-формах, конструкторах, чатах с коллегами. Скоро это можно будет сделать в Мрии — в несколько кликов», — указал он.

Для этого добавят ИИ-генератор тестов. Как объясняет Федоров, система будет генерировать тесты автоматически — с учетом темы урока, учебника, методических требований и даже собственных наработок учителей.

«И что важно: ИИ обучается, поэтому чем больше использование, тем качественнее работает генерация», — отметил глава Минцифры.

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